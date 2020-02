Morta a 66 anni Esther Scott: ha recitato in “Beverly Hills 90210”

Un infarto l'ha stroncata a 66 anni: è morta Esther Scott. L'attrice aveva recitato in "Beverly Hills 90210" e "La ricerca della felicità".

Aveva avvertito un malore nella sua casa di Santa Monica. Solo tre giorni dopo ha esalato l’ultimo respiro. A soli 66 anni è morta l’attrice Esther Scott.

Morta l’attrice Esther Scott

Era nata il 3 aprile del 1953, tra meno di 2 mesi avrebbe compiuto 67 anni. Non ce l’ha fatta Esther Scott, stroncata da un infarto. A diffondere la triste notizia è stato il tabloid TMZ, che ha riportato le dichiarazioni della famiglia. I parenti, infatti, sono stati i primi ad aver reso noto l’accaduto.

Stando a quanto dichiarato finora, l’attrice ha avuto un malore martedì 11 febbraio per il quale è stato necessario l’intervento dei soccorsi. I familiari, infatti, hanno ritrovato la donna priva di sensi nella sua casa.

I medici arrivati sul posto hanno provveduto a trasportarla tempestivamente in ospedale. Solo tre giorni più tardi, venerdì 14 febbraio, è deceduta.

Esther Scott ha sempre portato avanti la sua sfrenata passione per la recitazione, vantando grandi traguardi. Nel corso della sua lunga carriera, infatti, ha lavorato in molti film e serie tv. Muccino l’ha scelta per “La ricerca della felicità” e in molti ricorderanno la sua presenza in “Beverly Hills 90210”.

Ma in totale sono oltre 73 i film in cui ha recitato, l’ultimo risale al 2016. Era Bridget Turner in “The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo”, diretto da Nate Parker. Ha partecipato anche a “Transformers”, “Gangster Squad” e “Dreamgirls”. Tra le serie tv, oltre a “Beverly Hills 90210”, ha preso parte a “Hart of Dixie”, “The Help”, “Melrose Place” ed “ER”, solo per ricordare alcuni dei suoi maggiori successi.

Le parole della famiglia

Esther Scott se n’è andata circondata dall’affetto della sua famiglia.

Shaun, sorella della compianta attrice, al tabloid TMZ ha svelato che in molti fermavano Esther, ricordandosi di lei sul piccolo o sul grande schermo. Tuttavia, tanti di loro non conoscevano il suo nome. D’ora in avanti spera che tutti lo ricordino.





“Amava ciò che faceva. Spesso veniva fermata in strada dalle persone che la riconoscevano, ma non sapevano il suo nome. Spero che ora le persone lo ricordino” e omaggino sempre “il suo lavoro e il contributo che ha dato al mondo dell’intrattenimento”, ha detto di Esther la sorella.