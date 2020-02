In collegamento con lo studio di Pomeriggio Cinque, Chiara è la 17enne che è stata aggredita da una mucca mentre si recava a scuola

Chiara, la ragazza di Abbiategrasso che è stata aggredita da una mucca mentre si stava recando a scuola, ha raccontato nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque le dinamiche dell’incidente che l’ha vista coinvolta.

Le dichiarazioni di Chiara

In collegamento con lo studio di Pomeriggio Cinque, Chiara è la 17enne che è stata aggredita da una mucca mentre si recava a scuola. Immediatamente soccorsa e trasportata nella struttura ospedaliera più vicina, la ragazza non sarebbe in gravi condizioni. “In questo momento non sto proprio tanto bene, mi fa tanto male il collo, la schiena, il braccio destro e soprattutto il bacino“, ha affermato la giovane.





Per poi aggiungere: “Un signore si è fermato con la macchina a due metri da me e mi ha urlato che c’era un toro, ma non ho fatto in tempo a girarmi.

Sono stata colpita, penso alle spalle, poi ho visto tutto nero, non so quanto sono rimasta così“. In un primo momento, infatti, si pensava che ad attaccare la ragazza fosse stato un toro, mentre in realtà si trattava di una mucca. L’animale era scappato dalla macelleria e, preso dallo spavento, ha travolto la 17enne. La giovane ha riportato contusioni al collo, alla schiena e all’arto superiore ma non è in pericolo di vita. È stata trasportata al pronto soccorso di Abbiategrasso e poi in quello di Magenta per essere sottoposta ad ulteriori accertamenti. Resta ora quindi da chiarire come mai la mucca fosse libera e si sia aggirata liberamente per il centro abitato, rischiando, come poi effettivamente si è verificato, di causare danni a cose e persone.