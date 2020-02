Nella serata di venerdì 21 febbraio è andata in onda la prima puntata di La Corrida, che ha superato gli ascolti del GF Vip: tutti i dati.

Boom di ascolti nella serata di venerdì 21 febbraio 2020 per la prima puntata de La Corrida, condotta da Carlo Conti su Rai 1. L’esordio ha conquistato l’attenzione di 4.188.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale5, invece, il tredicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.100.000 spettatori con uno share del 18.5%.





Ascolti venerdì 21 febbraio 2020

Gli ascolti maggiori della serata di venerdì 21 febbraio 2020 se li è aggiudicati l’esordio del nuovo programma di Carlo Conti. Su Rai 1, infatti, la prima puntata de La Corrida – in onda dalle 21.36 alle 23.58 – ha conquistato l’attenzione di 4.188.000 spettatori pari al 19.7% di share.

Su Canale 5, invece, il Grande Fratello Vip 4 (tredicesima puntata) di Alfonso Signorini si è fermato a 3.100.000 spettatori raccolti davanti al piccolo schermo, con uno share del 18.5%.

Per quanto riguarda le altre reti, invece, su Rai 2 The Good Doctor 3 ha interessato 1.791.000 spettatori (pari al 7.4% di share). Su Italia 1 andava in onda Renegades – Commando d’assalto che ha intrattenuto 1.085.000 spettatori (con il 4.8% di share). Rai 3 ha invece trasmesso La proprietà non è più un furto e ha raccolto davanti al video 362.000 spettatori con l’1.6% di share. Su Rete 4 Quarto Grado ha raggiunto 1.482.000 spettatori con uno share dell’8.1%.

Su La 7 mettevano in onda Propaganda Live che ha registrato 986.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su Tv 8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti raccoglie 513.000 spettatori davanti al video (con il 2.1% di share). Infine, sul Nove La guerra dei mondi ha interessato davanti al piccolo schermo 267.000 spettatori con uno share pari all’1.2%.