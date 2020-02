Tra Antonella Elia e Valeria Marini i rapporti tesi sono degenerati in una clamorosa rissa, e sui social il pubblico è insorto.

Tra Antonella Elia e Valeria Marini le cose vanno di male in peggio: dopo essersi stuzzicate per giorni a suon di frecciatine e insulti tra le due è scoppiata una furibonda lite, ed è volato anche uno schiaffo.

Antonella Elia contro Valeria Marini

Tra Antonella Elia e Valeria Marini non c’era simpatia probabilmente già prima del loro ingresso al Grande Fratello Vip, ma la convivenza forzata ha decisamente fatto degenerare le cose. Tutto ha avuto inizio quando Valeria Marini ha dato alla rivale della “bambola assassina“. Di lì a breve le due se ne son dette di tutti i colori, e alla fine Antonella Elia ha alzato le mani contro la showgirl dandole uno schiaffo all’altezza del seno. Gli altri concorrenti hanno provato a separarle, ma Valeria Marini ovviamente non l’ha fatta passare liscia alla collega e ha subito gridato: “Ho il segno rosso sul seno.

Deve essere squalificata!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Vip (@grandefratellotvip) in data: 27 Feb 2020 alle ore 6:04 PST

Antonella Elia ha continuato a inveire contro la collega e a proposito del colpo che le ha dato al seno ha urlato: “Tanto non hai sentito nulla, hai tutta plastica!”

Sul web intanto il pubblico del Grande Fratello Vip si è diviso a favore dell’una e dell’altra gieffina, anche se in molti hanno chiesto che il programma prenda al più presto provvedimenti con Antonella Elia per via dei suoi comportamenti. Signorini commenterà l’episodio avvenuto tra le due showgirl?