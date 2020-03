Anche Laura Chiatti si è lanciata in un duro sfogo via social per l'emergenza Coronavirus.

Laura Chiatti, così come molte altre star italiane e non, si è espressa via social contro coloro che nel pieno dell’emergenza Coronavirus continuerebbero a uscire di casa, nonostante le direttive imposte dal Governo per cercare di contenere l’epidemia da covid-19.

Laura Chiatti: Coronavirus

Laura Chiatti ha paragonato la situazione italiana con l’emergenza Coronavirus a quella della Cina, e ha dichiarato che secondo lei probabilmente il numero dei contagi in continuo aumento sarebbe dovuto al fatto che molte persone continuino a uscire di casa, nonostante il Governo abbia chiesto ai cittadini di rispettare il decreto restando a casa (e spostandosi solo in casi di necessità, verificabili attraverso modulo di autocertificazione precompilato).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 21 Mar 2020 alle ore 7:22 PDT







In tanti hanno condiviso il messaggio dell’attrice e del resto nei giorni scorsi molti altri vip come lei avevano usato i social per intimare ai loro follower di restare in casa, senza esporsi a inutili rischi.

A quanto pare i contagi in Italia sarebbero ancora molti e le misure adottate dal Governo per cercare di contenere il contagio ancora non avrebbero mostrato una riduzione dei casi.

In tanti tra i vip hanno cercato di dare una mano per l’emergenza Coronavirus facendo donazioni agli ospedali o semplicemente lanciando appelli via social. Laura Chiatti ha invitato tutti a restare a casa, così come starebbe facendo lei con i suoi bambini e il suo compagno, Marco Bocci.