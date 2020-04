Gianni Sperti in quarantena fa il pane fatto in casa: le foto

Gianni Sperti è in quarantena e ha deciso di trascorrere il suo tempo cimentandosi in un'attività da lui mai provata.

Come il resto dei cittadini italiani anche Gianni Sperti sta trascorrendo il periodo di quarantena in casa sua, e ha stupito i fan cimentandosi in un’attività a lui del tutto nuova.

Gianni Sperti in quarantena

Gianni Sperti ha stupito i suoi fan mostrando loro come avrebbe preparato dell’ottimo pane fatto in casa. “Non male come prima volta!“, ha commentato l’opinionista di Uomini e Donne, fiero del risultato raggiunto e allegando la foto del suo pane fatto in casa. In tanti tra i fan gli hanno fatto i loro complimenti.

Così come il resto dei cittadini italiani anche Gianni Sperti sta trascorrendo il suo tempo in totale isolamento, in casa, durante l’emergenza Coronavirus. Anche lui ha intimato ai fan di restare a casa, e ha cercato d’intrattenerli rispondendo alle loro domande attraverso le sue stories.





Uomini e Donne, così come molti altri programmi, è stato interrotto a causa dell’emergenza Coronavirus e per il momento ancora è incerta la data in cui il programma riprenderà il suo corso. La sceneggiatrice e braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, ha assicurato che i casting del programma starebbero proseguendo per via telefonica, e ha ringraziato gli aspiranti tronisti e corteggiatori per la loro collaborazione.

I fan intanto continuano a seguire i loro beniamini via social, e con loro possono costantemente confrontarsi anche riguardo alla terribile epidemia che ha colpito l’Italia e il resto del mondo.

Purtroppo, così come molte altre attività, anche la programmazione tv ha fortemente risentito dell’emergenza e molti programmi sono stati costretti a chiudere o a rimandare a data da destinarsi la loro messa in onda.