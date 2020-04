Laura Zorzetto è incinta, e con una cascata di palloncini colorati ha svelato il sesso del suo bambino.

Accanto al fidanzato Mattia Monaci, Lara Zorzetto ha trovato la felicità: l’influencer ha annunciato via social di aspettare un bambino e poi, a sorpresa, a grande richiesta ha svelato anche il sesso del nascituro.

Lara Zorzetto è incinta: l’annuncio

Fiocco azzurro in casa di Lara Zorzetto, che con grande entusiasmo ha annunciato ai fan dei social di aspettare il suo primo bambino. Dopo la fine della storia con Michael Di Giorgio a Temptation Island, l’influencer ha incontrato l’attuale fidanzato Mattia Monaci durante un suo trasloco e, da allora, i due sarebbero diventati inseparabili. Per rivelare al compagno il sesso del loro bambino l’influencer avrebbe riempito una stanza di palloncini azzurri, che ha utilizzato anche nel suo post di annuncio ai fan.

“Il nostro mondo si tinge di azzurro (…) è un Maschietto! Non vi dico che felice era Matti (se lo sentiva diceva ahaha).

Comunque domani chiacchieriamo un bel po e vi racconto come gli ho raccontato e annunciato il tutto”, ha scritto l’ex volto di Temptation Island via social dando il lieto annuncio ai suoi fan. Ancora nessuna indiscrezione riguardo al nome o alla data di nascita del piccolo, che i fan sono già impazienti di conoscere. In tanti, sui social, hanno colto l’occasione per fare gli auguri a Lara e a Mattia per l’arrivo del loro primo figlio: tra loro anche l’amica di Lara Guendalina Canessa, che ha fatto le sue congratulazioni alla coppia.