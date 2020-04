Perchè scegliere di studiare in Australia: i motivi per cui è ritenuta una delle migliori mete.

Sono sempre di più gli studenti che scelgono di varcare i confini nazionali per motivi di studio. Si viaggia per imparare le lingue, per immergersi in un ambiente multiculturale, ma anche per scoprire nuove realtà e frequentare atenei di prestigio. Una delle mete favorite da chi punta all’eccellenza è l’Australia, un paese dalle proposte didattiche di rilievo riservate sia ai neodiplomati sia ai neolaureati. Studiare in Australia è infatti considerato dai più giovani un vero e proprio investimento, che dà accesso a una corsia preferenziale per puntare alle migliori professioni.

Perché gli studenti scelgono l’Australia

Chi sogna di studiare in Australia punta soprattutto a Sidney, Melbourne e Canberra, luoghi affascinanti e culturalmente stimolanti, dove l’offerta didattica è considerata d’eccellenza.

Ma le ragioni per studiare in Australia sono numerose, se si considera la qualità della vita, l’efficienza del sistema sanitario e le numerose opportunità riservate agli studenti, anche perquanto riguarda lo sport e il tempo libero.

Per non parlare delle bellezze naturali: l’Australia, con il suo clima mite e la presenza dispiagge paradisiache, offre ai più giovani diverse ragioni per selezionarla per il prosieguo dei loro studi.

Andare in Australia per imparare l’inglese

Uno dei motivi per i quali gli studenti scelgono l’Australia per formarsi è la possibilità di studiare o potenziare l’inglese. Questa, infatti, è una terra anglofona e in quanto tale permette di esercitarsi con la lingua sia nel quotidiano sia con corsi specifici.

L’offerta formativa è formulata per rispondere alle necessità linguistiche degli student stranieri, ai quali viene data la possibilità di imparare l’inglese, con percorsi che variano al mutare delle esigenze. Si parte dal livello base, che consente anche ai meno esperti di apprendere i rudimenti della lingua, e si prosegue fino ai corsi più professionali, dove il grado massimo di conoscenza è attestato dalle certificazioni IELS o Cambridge.

I corsi di laurea australiani

I neodiplomati che scelgono l’Australia per la propria formazione universitaria sanno di poter accedere a un numero considerevole di corsi universitari, che nel paese sono indicati con il termine di bachelors.

I percorsi spaziano fra diverse discipline e si dividono in due livelli, il bachelor degree e il bachelor degree honours: il primo, particolarmente orientato a una formazione puramente didattica, è paragonabile alla laurea italiana di primo livello; il secondo, completamente orientato alla ricerca, punta a dare accesso ai percorsi di dottorato.

Perché frequentare un master in Australia

Il livello successivo ai bachelor è il master, un percorso di studi molto ambito dai neolaureati di tutto il mondo. Il master è infatti una valida occasione di incontri multiculturali e offre la possibilità di mettersi alla prova in contesti altamente stimolanti.

Tuttavia, è bene precisare che, in questo caso, non si parla di un equivalente del master italiano: è più simile al livello di studi che si ottiene con laurea magistrale. La sua durata può oscillare da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni, con proposte intermedie che possono raggiungere i diciotto mesi.

PhD in Australia: come accedere ai dottorati di ricerca

Dopo il master, l’Australia offre agli studenti la possibilità di puntare all’eccellenza con i PhD. Si tratta dei cosiddetti dottorati di ricerca, della durata di circa quattro anni, destinati esclusivamente a quelle eccellenze che abbiano in curriculum già diverse pubblicazioni.

Per accedervi, infatti, i requisiti sono molto selettivi, ma è bene precisare che si tratta di un percorso che rappresenta il grado di istruzione massima raggiungibile in una carriera accademica. Naturalmente, poter conseguire un PhD in Australia rappresenta un riconoscimento di livello superiore ed è un titolo preferenziale per accedere a qualsiasi percorso professionale.

Borse di studio per studenti

Per studiare in Australia è necessario seguire alcuni semplici adempimenti burocratici, che consentono di ottenere il visto di permanenza. Esplicate queste procedure di tipo pratico, ci si può concentrare sulle esigenze di vitto e alloggio, considerando che in Australia è possibile richiedere delle borse di studio sia per frequentare percorsi accademici, sia per accedere a master o dottorati di ricerca.

Alcune università australiane offrono, inoltre, delle borse di studio appositamente pensate per studenti esteri, anche se, in generale, l’Australia consente sempre di affiancare al percorso didattico anche un’attività lavorativa. In questo modo, durante l’esperienza sarà possibile provvedere in modo autonomo sia al finanziamento degli studi sia al proprio sostentamento.