Barbara d'Urso senza trucco su Instagram. La foto pubblicata sul suo profilo ha subito fatto il pieno di like ma i fan notano un dettaglio sulle dita.

Barbara D’Urso ha pubblicato una foto senza trucco sul suo profilo Instagram. La conduttrice di Mediaset si sta avvicinando al termine di questa pazza stagione televisiva. Proprio qualche giorno fa, venerdì 29 maggio, ha concluso un’altra annata di Pomeriggio 5, programma leader degli ascolti del pomeriggio tv. Tra una pausa e l’altra, la conduttrice si concede il tempo per qualche scatto da condividere con i suoi fan. Nell’ultima foto, infatti, la d’Urso si è ritratta senza trucco e i capelli scombinati. Era in bagno e ancora in pigiama. Probabilmente appena sveglia. Del resto solamente il sabato è per lei il giorno di riposo. Tutti gli altri giorni della settimana è impegnata tra una diretta e l’altra. L’attenzione dei tanti fan che la seguono è però caduta su un dettaglio abbastanza particolare che solamente i più attenti hanno notato.

Sulla mano Barbara porta una fede. Da subito sono girati in rete commenti di tutti i tipi su questo simpatico mistero.

Visualizza questo post su Instagram Ma i capelli appena sveglia ???🤪🤪Buongiorno così 💋#capelli #buongiorno #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 30 Mag 2020 alle ore 4:25 PDT

Lo scatto senza trucco

La foto senza trucco pubblicata da Barbara d’Urso ha ovviamente subito fatto il pieno di like. La conduttrice, infatti, è molto seguita sui social, dove vanta quasi 3 milioni di follower. Numeri da vera e propria influencer. Costantemente si diverte a condividere con i suoi seguaci, che la amano molto, momenti di vita quotidiana. Ormai un must sono diventati i suoi video degli aperitivi in quarantena, dove beve un bicchiere di vino. “Ma i capelli appena sveglia?? Buongiorno cosi!”. Questa è la divertente ed ironica descrizione che la d’Urso ha lasciato sotto lo scatto del mistero. Immediatamente i più attenti sul web hanno notato che la conduttrice indossasse una fede al dito.

Cosa molto strana dal momento che, come lei stessa ha più volte ammesso, non è sposata ne fidanzata. “Ha la fede, avrà una relazione?”, scrive una delle tante fan sotto la foto. Il mistero è però presto risolto.

Barbara d’Urso ha un fidanzato?

Come i più attenti sostenitori della conduttrice ricorderanno, Barbara quando era piccola ha perso la sua adorata mamma Vera. Lei era molto legata a Vera, tanto che, dopo la sua morte, ha deciso di fare una cosa. Da quel momento ha sempre indossato la fede che la mamma ha messo al dito il giorno del matrimonio con il marito, il papà di Barbara. Ecco spiegato il mistero della fede al dito. Non si tratta di nessun fidanzato o marito. È la fede di Vera che Barbara porta con sè sempre come piccolo portafortuna.

Se Pomeriggio 5, cosi come Mattino 5 con la Panicucci è andato in vacanza, la conduttrice andrà in onda, ancora per un mesetto circa, con il suo Live non è la d’Urso, programma leader tra i talk della domenica.