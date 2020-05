Federica Panicucci lascia in anticipo il suo programma Mattino Cinque e saluta i telespettatori. Tornerà in onda il prossimo 7 settembre.

Federica Panicucci chiude in anticipo e lascia Mattino 5. A partire da lunedì 3 giugno al timone del programma di Canale 5, ci sarà solamente Francesco Vecchi. Il giornalista continuerà a condurre la versione in ‘news’ della trasmissione. Il programma, in questa sua nuova veste, avrà come scopo quello di informare i telespettatori sull’emergenza sanitaria in atto nel nostro paese. Ricordiamo che non è la prima volta che il contenitore della rete del Biscione va in onda senza la Panicucci. È la seconda volta, infatti, che la bionda conduttrice si fa da parte. Già lo scorso mese di marzo, lasciò la conduzione di Mattino 5, per dare la possibilità al pubblico di tenersi informati sulle ultime notizie riguardanti l’emergenza Coronavirus. Nonostante il suo ritorno, perno centrale della trasmissione è rimasto proprio il covid.

Per la conduttrice milanese, dunque, la stagione televisiva finisce qui.

Federica Panicucci lascia Mattino 5

Da domani mattina la conduttrice sarà libera. davanti a lei dei lunghi mesi di vacanza con i suoi figli. Prima di chiudere la puntata di oggi ha dato appuntamento ai telespettatori al prossimo 7 settembre 2020, data in cui, con tutta probabilità, dovrebbe ripartire il programma. per salutare il pubblico che ha sempre seguito con grande successo la trasmissione, la conduttrice ha voluto realizzare un video abbastanza particolare. “Ho pensato di realizzare una clip con tutti i volti dei collaboratori di Mattino 5 e vuole essere il mio grazie, il nostro saluto e il grazie al pubblico. Ho scelto una canzone che in tanti hanno cantato dai balconi durante il lockdown, che è il simbolo di questo periodo”, dichiara la Panicucci, mandando in onda il video messaggio.

Insomma, la conduttrice è apparsa molto commossa e presa dalla situazione e ha voluto in qualche modo sdebitarsi con il pubblico da casa.

Federica Panicucci va in vacanza

Immancabili, come ogni anno, i ringraziamenti all’azienda di cui fa parte: “Grazie all’azienda, alla rete, a video news, questa edizione non la dimenticheremo”. Nonostante l’abbandono della Panicucci, il programma continuerà ad andare in onda regolarmente, ogni mattina dal lunedì al venerdì. Resterà solamente Francesco Vecchi. Il giornalista già nei mesi scorsi aveva dato un ottima prova, quando si è trovato a prendere in mano le redini del contenitore, i cui argomenti erano virati unicamente sull’emergenza sanitaria. Ovviamente si continuerà a mantenere questa impostazione. Dopo Federica Panicucci, infatti, toccherà anche a Barbara D’Urso che, dopo una stagione di enorme successo, saluterà i suoi fedeli spettatori. Andrà ancora avanti, invece, fino al 14 giugno prossimo, il talk della domenica sera, Live non è la D’Urso.