Federica Panicucci a Marco Bacini si sposano? La confessione

Fiori d'arancio in vista per Federica Panicucci e Marco Bacini? La confessione della conduttrice sul suo sogno d'amore.

Federica Panicucci ha parlato delle sue presunte nozze con l’imprenditore Marco Bacini e pur non negando che presto o tardi i fiori d’arancio possano davvero esserci, la conduttrice ha preferito non dare nulla per certo.

Federica Panicucci e Marco Bacini sposi

A sorpresa Federica Panicucci ha parlato dei suoi progetti futuri con l’imprenditore Marco Bacini, ormai da anni fedele compagno al suo fianco. La conduttrice ha confessato che, presto o tardi, tra loro potrebbero esserci anche le nozze: “Sposare il mio Marco? Quello sicuramente. Succederà. Anche presto… Ogni giorno mi sceglie e io lo scelgo ogni giorno. Ho trovato, senza paura di essere smentita, la mia metà del cielo”, ha confessato. Per il momento dunque non ci sarebbe ancora nulla di certo sulla data o il luogo delle nozze, ma per i fan non è detta l’ultima parola: la conduttrice e il fidanzato potrebbero decidere di stupirli annunciando le nozze in qualsiasi momento.





I due si sono innamorati dopo la fine del matrimonio tra Federica Panicucci e Mario Fargetta, padre dei due figli della conduttrice Sofia e Mattia.

Oggi i due bambini sono rimasti a vivere con la conduttrice che a sua volta ha mantenuto rapporti pacifici con l’ex marito proprio per il loro bene. Anche Marco Bacini ha un ottimo rapporto con i due figli di Federica Panicucci e per cui è certo che se un domani i due dovessero convolare a nozze, i piccoli ne sarebbero ben lieti. La conduttrice e l’imprenditore esaudiranno il loro sogno d’amore? Staremo a vedere!