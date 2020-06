In attesa di rivedere Il Paradiso delle Signore di nuovo in tv, sono emerse nuove anticipazioni sul futuro di Marta e Vittorio

Nell’attesa dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, perseguitano a emergere indiscrezioni e anticipazioni sui protagonisti dell’amata serie tv. Ultimamente proprio l’attrice Gloria Radulescu ha fornito qualche spoiler sul futuro del suo personaggio Marta Guarnieri. Come sanno bene i fan, la donna è sposata con Vittorio Conti, ma i due non riescono ad avere figli.

Nel promo andato in onda sulla Rai dopo l’ultima puntata prima della chiusura per via del Coronavirus, si vedevano tuttavia Marta e Vittorio con una bimba in braccio.

Il Paradiso delle Signore: news e indizi

La stessa bambina era del resto stata notata dall’imprenditore qualche giorno prima fra le braccia della sorella. La neonata sarà dunque adottata dalla coppia? La notizia pare assodata, anche se non si tratterà di un’adozione definitiva, come anticipato dalla stessa Radulescu.

La bimba arriverà nella loro famiglia per caso, stravolgendo le loro vite. Starà con loro per un po’ e porterà Marta e Vittorio a riflettere sul senso di famiglia.

Per quel che concerne il finale della seconda stagione, non ci sono invece novità rilevanti.

La stesura degli episodi era infatti in corso prima della sospensione delle riprese per via dell’emergenza sanitaria. Come andrà quindi a finire tra Marta e Vittorio? Cosa comporterà l’arrivo della bimba? Al momento non vi è nulla di definitivo, anche se gli sceneggiatori de Il Paradiso delle Signore hanno svelato che la quinta stagione è già stata scritta approfittando del lungo periodo di lockdown. A oggi, ad ogni modo, il set della serie tv resta ancora chiuso: qualche tempo fa si era vociferato di una probabile riapertura a giugno, ma per ora non ci sono novità ufficiali al riguardo.