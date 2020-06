La nuova edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia sarà un mix di coppie Vip e non: tutte le novità al riguardo

Lasciate da parte il doppio appuntamento con Temptation Island. A quanto pare, infatti, la nuova edizione condotta da Filippo Bisciglia unirà l’edizione Nip e Vip in un unico programma. Come anticipato da alcune testate online, le registrazioni dello show di Canale 5 dovrebbero partire fra circa una decina di giorni.

Nel mentre, le otto coppie selezionate sarebbero già in quarantena, così come tutti i tentatori e tutte le tentatrici. Questo permetterà alla trasmissione prodotta da Maria De Filippi di poter far convivere i partecipanti sotto un unico tetto, senza dover rispettare le distanze di sicurezza imposte dalle regole anti-Covid.

Temptation Island, nuovo format

Per tutti i telespettatori si tratta dunque di un vero e proprio colpo di scena, che vede così “estromessa” dalla trasmissione Alessia Marcuzzi. La sospensione momentanea dell’edizione Vip sarà una scelta provvisoria o definitiva? Vedremo come si svolgerà questo nuovo tentativo di accorpare coppie celebri ad altre non note nel mondo dello spettacolo. Fra quelle popolari ci sarà anche la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, come confermerebbero alcune anticipazioni sul web.

Dopo Pechino Express e il Grande Fratello Vip 4, l’ex spalla di Mike Bongiorno sarà protagonista anche del talent dedicato ai sentimenti. Pronti quindi a vederne delle belle?