Stefano De Martino ha deciso di replicare a modo suo al weekend di passione di Belen e Gianmaria: le foto in barca con Mariana Rodriguez

Non si placano i pettegolezzi su Stefano De Martino, reduce dalla recente crisi con la moglie Belen Rodriguez. Dopo avergli assegnato alcuni flirt con diverse donne di spettacolo, tra le quali anche Alessia Marcuzzi, ecco che ora il ballerino partenopeo è stato paparazzato insieme a un’altra Rodriguez…

Che non ha però nulla a che vedere con la famiglia della consorte! Si tratta infatti di Mariana, modella venezuelana nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, fotografata da “Chi” in barca con il conduttore di Made in Sud.

Non lontano da lì è peraltro approdata la stessa Belen, beccata sempre dai paparazzi di “Chi” in atteggiamenti super focosi con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi.

Che quella dell’ex ballerino di Amici sia una risposta non troppo velata all’ultimo gossip sulla showgirl argentina?