Tra le coppie protagoniste della quarta puntata di Temptation Island quella formata da Annamaria e Antonio. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la quarta puntata trasmessa giovedì 23 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Annamaria e Antonio.

Annamaria e Antonio a Temptation Island

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island ad Annamaria viene mostrato un video in cui si vede Antonio sempre più vicino alla single Ilaria. Ma non solo, giunta al falò delle fidanzate vede un video in Ilaria rivela di avere paura di affezionarsi troppo a lui, con Antonio che commenta: “Io sono così, se tra 21 giorni Annamaria dice che non le sta bene, usciamo single.

Tu sei bella come il sole. Non ti ho mai detto che sei bella? Non avevi capito che tu a me piacevi? Non avevi capito che mi piaci?“. I due poi fanno un bagno in mare all’1.30 di notte, con Annamaria che commenta: “Ci ha rotto il caz**”.

In un altro video si vede Ilaria chiedere ad Antonio quale sia il suo cognome in modo tale da poterlo cercare sui social una volta fuori dal programma.

Lui rifiuta dicendo: “Se vuoi trovarmi mi trovi”, per poi aggiungere: “Quando usciamo ti porto fuori volentieri. Pensi che fuori potremmo stare bene?”. La single risponde di sì e allora lui chiede: “Ti è mai capitato di pensare che speri che io esca single?“. In un altro video nel pinnettu si sente Ilaria confidare alle altre single: “Mi ha detto ti voglio, quanto sei bella. Poi, in esterna, c’è un’altra persona.

Mi fa specie il suo cambiamento. Ha paura che si possa vedere ciò che fa qui. È come se volesse pararsi il c*lo ogni volta e a me non va. L’intesa l’hanno notata tutti. A me lui piace. Io sono convinta che esca con la fidanzata, ma sono certa che mi contatterà fuori”. In un altro video, poi, Antonio dà il numero di telefono a Ilaria. Annamaria delusa chiede il falò di confronto anticipato.

La puntata si conclude con Antonio che accetta il falò e non resta che attendere la prossima puntata per scoprire se usciranno assieme oppure separati.