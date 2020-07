Temptation Island, Antonella Elia: “Piuttosto mi faccio monaca”

Nella sesta puntata di Temptation Island vi è stato il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la sesta puntata trasmessa giovedì 30 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, con i due protagonisti del falò di confronto finale.

Ecco cosa è successo.

Il falò di confronto

La sesta puntata di Temptation Island comincia da dove si era conclusa la quinta, ovvero con il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Quest’ultimo scopre che la showgirl ha visto il presunto bacio con la single Beatrice. “Che significa ‘eludono le telecamere’?” chiede lui, per poi aggiungere: “Stavamo prendendo le caramelle”. “Stavamo vedendo che si trattava di una zona senza telecamere.

Quindi?”, continua l’attore, negando il bacio. Pietro Delle Piane ride nel vedere le immagini in cui si vede lui confessare a Lorenzo il bacio alla tentatrice, con Antonella Delle Piane che lo interrompe e lo schiaffeggia. “Brutto porco schifoso che non sei altro”. “Ma non eri di larghe vedute?” chiede lui “Eravamo in tre. Quelle cose le diceva Lorenzo, non le dicevo io. Gli ormoni, la doccia fredda, perché volevo andare a farmi un bagno.

Non mi ricordo nemmeno che cosa ho detto. Era un bacio innocente, forse sulla guancia“.

Delle Piane continua: “Stavamo giocando, sono brave ragazze. Antonella, te lo giuro, non c’è stato nulla”. Lei replica: “Fatti la tua vita, goditi i tuoi amici. Il bacio mi fa ribrezzo fisico ma tutte le parole che hai detto mi hanno fatto male. Spero che tu non esce da qui come un cogl*** perché ti voglio bene, spero che tu ne esca bene”.

Lui, quindi, prova a chiedere perdono alla Elia, affermando: “Ho detto quelle cose perché si è innescato un meccanismo strano”. La Elia quindi replica: “Per questo non ti sposo, perché perdi il controllo. Quando saprai di sapere mantenere il controllo, richiamami. Ti sei comportato da demonio. Non posso guardarti perché mi fai schifo. Dovevi proteggermi”.

Alla domanda di Filippo Bisciglia se i due vogliano lasciare il programma assieme, allora Pietro Delle Piane ha affermato di voler restare con lei.

Antonella Elia dal suo canto decide di uscire dal programma da solo: “Non ti amo più. Anzi, ti amo ma mi fai schifo. Sono preoccupata per il tuo futuro ma piuttosto che tornare a casa con te mi faccio monaca. Non mi chiamare più perché ti cancello. Mi fai ribrezzo, mi fai schifo. Resta con le single che sono più giovani e possono riprodursi”. Per poi aggiungere: “Mi hai fatto sentire sterile, arida, inutile, vecchia. Troppe volte ti sei arrabbiato e hai detto cose che non dovevano essere dette. Adesso l’hai fatto pubblicamente e questo non te lo perdonerò mai. Spero che tu abbia una bella vita felice ma io non sono la persona per te. Per me è finito tutto”. “Antonella, ho sbagliato e mi devi perdonare. Ti prego”.

Visualizza questo post su Instagram QUEEN Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 30 Lug 2020 alle ore 1:03 PDT

Delle Piane chiede ancora di uscire assieme ed un’altra possibilità, con lei che afferma: “Potrei darti un’altra possibilità tra sei mesi o un anno. Non ti riconosco nemmeno più. Me ne frego se eri arrabbiato, questa cosa deve finire”. Alla fine il falò di confronto termina con Antonella che lascia la spiaggia, mentre Pietro Delle Piane prova a capire cosa sia successo.