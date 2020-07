Mara Venier interviene su Pietro Delle Piane e risponde ad una sua frase detta a Temptation Island.

Mara Venier interviene su Pietro Delle Piane durante la puntata di Temptation Island, dopo una particolare dichiarazione di lui. La conduttrice si è lasciata trasportare dalla sua ironia e non è riuscita a trattenersi nel commentare le parole del fidanzato di Antonella Elia.

A quanto pare la Venier è una fan di questa trasmissione televisiva, tanto da arrivare a commentare in diretta quello che stava accadendo. La conduttrice ha usato toni molto sarcastici e ha preso di mira Pietro Delle Piane.

Mara Venier interviene su Pietro Delle Piane

La coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che aveva fatto una promessa al pubblico, è una delle più seguite e chiacchierate di questa edizione. Mara Venier non ha potuto resistere dal commentare le parole dell’uomo, che non sono passate inosservate anche agli altri telespettatori. La Elia è entrata in confidenza con un tentatore, con cui si è molto sfogata, e Pietro, che si è definito feticista, ha commentato sottolineando che questo single gli somiglia molto.

La pagina Instagram Trash Italiano, che si occupa spesso in modo ironico di quello che accade in tv, ha condiviso la frase di Delle Piane. Dopo poco è apparso inaspettatamente il commento di Mara Venier.

“Aripijate” ha scritto la conduttrice, per poi aggiungere “tale e quale”. Mara ha voluto prendere un po’ in giro Pietro Delle Piane, che si è paragonato ad un bellissimo ragazzo con molti anni in meno di lui. Questa frase probabilmente è nata a causa della grande gelosia che prova l’uomo nei confronti della sua fidanzata. I follower si sono divertiti tantissimo e hanno appoggiato in pieno le parole della conduttrice.