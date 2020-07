Tra le coppie di Temptation Island quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, con lui che ha rivelato di essere feticista.

Giunto ormai alla settima stagione Temptation Island è tornato in onda e già dalla prima puntata ha riservato un bel po’ di sorprese. Tra le coppie protagoniste del programma, quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Grande applauso da parte delle fidanzate per Pietro Delle Piane che ha baciato a lungo la fidanzata Antonella Elia prima di allontanarsi con le single per iniziare il percorso nel reality show in grado di mettere in gioco i sentimenti. “Bravo, Pietro”, applaudono in coro le altre fidanzate, mentre Valeria è in lacrime per l’atteggiamento del fidanzato Ciavy. Nel corso della prima puntata si vede inoltre Antonella Elia mentre viene convocata nel pinnettu per vedere un filmato riguardante ovviamente il fidanzato Pietro.

Qui vede Delle Piane mentre balla, con lei che esclama: “Quella mora balla troppo sensualmente davanti a Pietro“.



Nel video in questione non si vede nulla di male, con Pietro che ha rivelato ad una single: “Sono feticista, mi piacciono i piedi“.

Ma Elia nota un dettaglio che non le è passato inosservato, ovvero Pietro Delle Piane che beve. La nota fidanzata ha quindi affermato: “Mi aveva promesso che non lo avrebbe fatto perché altrimenti diventa tanto simpatico”. Le altre fidanzate, quindi, hanno sottolineato che il suo compagno si è comportato perfettamente. La Elia, quindi, ha poi, scherzosamente, programmato la sua vendetta: “Ho promesso che non avrei fatto massaggi. E invece: ragazzi, siete pronti?“.