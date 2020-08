Mercedesz Henger, la trasformazione: le foto prima e dopo

Mercedesz Henger ha un fisico scolpito ma fino a qualche anno fa non era esattamente così: le foto del prima e dopo.

La bellissima figlia di Eva Henger, Mercedesz Henger, sfoggia un fisico a dir poco sinuoso, frutto di lunghe sedute in palestra ed una dieta equilibrata. Mercedesz non è sempre stata così e lei stessa ha condiviso con i fan uno scatto del suo passato per mostrare l’incredibile trasformazione del suo corpo.

Mercedesz Henger, le foto prima e dopo

Oggi Mercedesz è pienamente soddisfatta del suo corpo e spesso sui social l’influencer ha incoraggiato i fan a seguire i suoi consigli per uno stile di vita sano. Un tempo il corpo di Mercedesz non sarebbe stato così tonico e muscoloso perché lei non era solita praticare sport quotidianamente e con determinazione. Oggi, anche grazie ai preziosi del fidanzato Lucas Peracchi, la giovanissima modella ha raggiunto la forma fisica desiderate e lei stessa ha mostrato le foto della sua trasformazione ai fan: “Rimango sempre felice e consapevole del fatto che ho lavorato sodo per ottenere risultati che non avrei mai pensato di poter ottenere.

E continuerò a lavorare per la mia felicità e soddisfazione”, ha dichiarato.

Lucas Peracchi, il fidanzato personal trainer, appoggia completamente Mercedesz e i suoi sforzi per ottenere miglioramenti fisici. Il fidanzato dell’influencer è finito al centro di un’accesa diatriba mediatica con la madre della fidanzata, Eva Henger, che ha affermato di aver chiuso i rapporti con sua figlia proprio a causa sua. Secondo Eva il personal trainer avrebbe “manipolato” sua figlia.