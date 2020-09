Temptation Island, Speranza scopre il tradimento di Alberto

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Speranza e Alberto. Ecco cosa è successo

Temptation Island è tornato in onda e già dalla prima puntata ha riservato un bel po’ di sorprese.Tra le coppie protagoniste del programma, quella formata da Speranza e Alberto, con il ragazzo che ha ammesso di aver tradito la sua fidanzata.

Temptation Island, Speranza e Alberto

Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Speranza e Alberto. Entrambi sono di Brusciano e nel video di presentazione Alberto ha affermato: “Sono fidanzato con Speranza da ben 16 anni e ho deciso di scrivere a Temptation Island perché, dopo così tanto tempo, mi domando come mai ad oggi ho ancora dubbi ad immaginare un futuro con Speranza. Io sono molto legato a lei ma non voglio ancora convivere in una casa tutta nostra e non voglio sposarla ed è giusto capirne il perché”.

Speranza dal suo canto ha ammesso: “Io non volevo partecipare a Temptation Island per nessuna ragione, mi ha convinta Alberto e fino all’ultimo ho avuto il dubbio. La verità è che ho paura di perderlo. Non riesco a fidarmi di lui, mi ha raccontato troppe bugie in questi 16 anni passati insieme, ma il sentimento che provo mi ha portato a giustificarlo ogni volta.

Quello che mi auguro è di uscire da Temptation più forti e pronti a dare una svolta alla nostra storia con un matrimonio e un figlio”.

Chiama nel pinnetu, Speranza si trova a dover fare i conti con una verità agghiacciante. Nel villaggio dei single, infatti, Alberto ha ammesso: “Al 99% sono convinto: voglio uscire da solo da qui” . Ma non solo, Alberto ha ammesso anche un tradimento del quale Speranza non era a conoscenza.

Alla domanda di Antonio se sente di amarla, Alberto ha poi risposto: “Sento che manca qualcosa e credo che la vedo più come un’abitudine”.