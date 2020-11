Asciugare i panni: buoni motivi per affidarsi a una asciugatrice

L'asciugatrice è un dispositivo estremamente utile anche nelle case più piccole: tutti i motivi per sceglierla e i migliori e-comemrce per acquistarla.

L’asciugatrice è uno degli elettrodomestici di ultima generazione destinati a rendere la vita di casa più semplice. Anche se non è ancora molto diffusa nelle abitazioni degli italiani, in realtà si tratta di un dispositivo decisamente utile, anche negli appartamenti più piccoli. I modelli più comuni sono quelli a pompa di calore, mentre una soluzione alternativa è rappresentata da quelli a gas. Le asciugatrici a pompa di calore consumano una quantità di energia inferiore a quel che avviene con i modelli a condensazione, nell’ordine dei 2 kW all’ora.

I vantaggi delle asciugatrici a condensazione

Il più importante motivo per cui vale la pena di scegliere le asciugatrici a condensazione è rappresentato dalla possibilità di limitare i costi di gestione, dal momento che il prezzo del gas è più basso di quello dell’energia elettrica. I modelli di ultima generazione, per esempio, sono in grado di garantire un risparmio attorno al 70%. C’è da tener presente, poi, che i tempi di funzionamento delle asciugatrici a gas sono inferiori a quelli dei modelli a pompa di calore.

Quando conviene comprare un’asciugatrice

Avendo un’asciugatrice funzionante in casa, si ha la certezza di poter contare su indumenti sempre asciutti a disposizione e pronti per essere utilizzati già dopo pochi minuti che il loro lavaggio sarà stato portato a termine. Come noto, asciugare i panni durante la stagione invernale è quasi un supplizio, vista la quantità di tempo necessario. Per di più, non si può trascurare il fatto che lasciando i tessuti bagnati in casa ad asciugare si finisce per incrementare in misura consistente il livello di umidità del contesto. Da un lato, questo vuol dire limitare il comfort domestico, ma dall’altro lato – e questo è ciò che conta di più – significa anche aumentare la proliferazione dei germi e dei batteri, che si moltiplicano con più facilità negli ambienti umidi.

Non si può fare a meno dell’asciugatrice: ecco perché

Insomma, in inverno fare a meno dell’asciugatrice proprio non si può, ma anche con l’arrivo della bella stagione questo elettrodomestico si rivela di fondamentale importanza. È sbagliata, infatti, l’abitudine di lasciare i capi all’aria aperta in modo che si asciughino da soli, dal momento che l’esposizione ai pollini e all’inquinamento potrebbe essere fonte di reazioni allergiche molto fastidiose. Per di più, con un’asciugatrice non ci si deve più preoccupare di stendere il bucato e poi di recuperarlo, dal momento che pensa a tutto l’elettrodomestico.

Non serve più stirare

Per chi ha poco tempo a disposizione da dedicare alle faccende domestiche, l’asciugatrice è una vera manna dal cielo anche perché permette di non stirare più. Una volta estratti dall’asciugatrice, infatti, i vestiti non presentano pieghe evidenti: il merito è del ciclo di asciugatura, che prevede un movimento circolatorio combinato con il calore. Non è un caso che parecchi modelli, al fine di garantire tale beneficio, siano muniti di programmi ad hoc che permettono di restituire capi che non servirà stirare.

Il miglior e-commerce per comprare un’asciugatrice

Se si è alla ricerca di un Negozio online di elettronica in cui acquistare un’asciugatrice con una procedura rapida e approfittando di offerte davvero convenienti, questo non può che essere individuato in Yeppon, un e-commerce tutto italiano apprezzato per la completezza del suo catalogo. I clienti di questo shop online hanno modo di usufruire di un servizio di assistenza ottimale, ma soprattutto possono sfruttare un vasto assortimento di promozioni che si traduce in prezzi bassi e sempre vantaggiosi. Le schede prodotto illustrano tutte le caratteristiche degli articoli in vendita e le loro specifiche tecniche, in modo da garantire la possibilità di effettuare acquisti informati e consapevoli.

La promo soddisfatti o rimborsati

I clienti di Yeppon che fino al prossimo 31 dicembre comprano un’asciugatrice del marchio Indesit, del marchio Hotpoint o del marchio Whirlpool hanno la possibilità di usufruire della promo Soddisfatti o Rimborsati: si può provare l’elettrodomestico per un periodo massimo di 30 giorni e, se non ci si ritiene soddisfatti del prodotto, si viene rimborsati. Un’occasione da non perdere disponibile per una grande varietà di prodotti.

Come funziona

Si immagini, per esempio, di essere interessati a comprare un’asciugatrice di Hotpoint tra quelle che fanno parte dell’iniziativa. Nel caso in cui si ritenga di non essere soddisfatti, non bisogna fare altro che seguire la procedura in modo da essere contattati al telefono dal call center, così che la procedura di rimborso possa essere attivata. Basta registrarsi e allegare una scansione o una foto dello scontrino parlante nella sezione apposita: sono accettati i formati PNG, PDF o JPEG. Quindi si digita il numero di serie del modello che si è comprato, e poi ci si mette in attesa di ricevere un messaggio di posta elettronica di conferma. Il call center concorderà con il cliente le modalità del ritiro del prodotto e quelle del rimborso del prezzo di acquisto.