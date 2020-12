Nel corso della ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci è finita al centro dell'attenzione per via del suo look.

Nel corso della ventitreesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci è finita al centro dell’attenzione per via di alcuni diverbi avuti nel corso della settimana con alcune inquiline della casa più spiata d’Italia, ma anche per via del rapporto instaurato con Pierpaolo.

A non passare inosservato, inoltre, è stato anche il suo look della serata

L’outfit di Elisabetta Gregoraci

Protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, anche in occasione della ventitreesima puntata del reality Elisabetta Gregoraci ha stupito con il suo look. A destare particolare interesse sono stati i braccialetti.

In base a quanto rivelato sui social da Manuel Di Gioia, si tratta di gioielli firmati Cartier, dal valore rispettivamente di 7150 euro, 11500 euro e 46400 euro.

Entrando nei dettagli, inoltre, Elisabetta Gregoraci indossa un abito firmato Elisabetta Franchi, dal valore di 499 euro. Le scarpe, firmate Aquazzura, hanno un costo di 550 euro. Gli orecchini firmati Dior, costano invece 390 euro.

Un look che anche in questa occasione non è passato inosservato, con sempre più utenti ammaliati dal look della Gregoraci.

