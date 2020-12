Giacomo Urtis potrebbe presto diventare un ermafrodita: le ultime novità sull'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5

Da qualche tempo a questa parte, il noto chirurgo dei Vip Giacomo Urtis parla di un preciso intervento che gli regalerà niente meno che l’opportunità di diventare ermafrodita. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 potrebbe di fatto operarsi per ottenere sia l’organo sessuale femminile sia quello maschile, mantenendo tratti somatici tipici delle donne orientali.

Lui stesso aveva raccontato questo suo particolare intento a un noto sito di gossip qualche mese fa, spiazzando letteralmente tutti quanti.

Giacomo Urtis presto ermafrodita?

Riferendosi presumibilmente al suo ex fidanzato Rodrigo Alves, meglio noto come Ken Umano, il medico aveva precisato: “Sarò un’ermafrodita elegante e discreta. Non diventerò mai come certe persone, un fenomeno da baraccone”. Nel mentre, da questa sua dichiarazione sono passati diversi mesi e finalmente il momento del grande cambiamento sembra essere arrivato.

Il chirurgo delle star coronerà dunque il suo specialissimo sogno una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia?

Secondo quanto raccontato dallo stesso Urtis, l’intervento si sarebbe dovuto svolgere proprio in questi giorni.

Tuttavia, probabilmente contro ogni previsione, si trova al momento “bloccato” nella casa di Cinecittà. Dovrà pertanto aspettare di uscire dal gioco prima di poter procedere con l’intervento.