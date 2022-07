Maxi rissa in strada a Lignano Sabbiadoro. Molte persone si sono affrontate a calci e pugni, ma anche con cocci di bottiglia.

Diverse persone si sono affrontate in strada con calci, pugni e cocci di bottiglia. La maxi rissa è avvenuta a Lignano Sabbiadoro e un uomo è stato ferito gravemente.

Lignano Sabbiadoro, rissa in strada: grave un uomo

A Lignano Sabbiadoro una lite è degenerata in una maxi rissa in strada, a cui hanno preso parte almeno settanta persone. Secondo quanto ricostruito, diversi gruppi di persone si sono affrontati in strada, per molti minuti, a colpi di calci e pugni. Hanno utilizzato anche bastoni di fortuna, cocci di bottiglie rotte e altri pezzi di vetro. Questo assurdo episodio è avvenuto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 luglio, per le strade di Lignano Pineta, nei pressi del lungomare Kechler, nella frazione di Lignano Sabbiadoro, alle prime luci dell’alba.

Probabilmente è scoppiata una forte lite tra gli avventori di un locale da ballo della località.

I motivi sono ancora da chiarire

La maxi rissa ha coinvolto giovani e giovanissimi e ha causato il grave ferimento di una persona. Si tratta di un uomo che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Udine. Sarebbe stato colpito con un oggetto contundente in testa e avrebbe riportato un trauma cranico.

I motivi della lite e del coinvolgimento di altre persone nella rissa sono ancora da chiarire. Sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine, arrivate sul posto dopo le segnalazioni dei passanti. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona e stanno ascoltando le testimonianze di chi ha assistito alla rissa per riuscire ad individuare i responsabili.