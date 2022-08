Liguria, tromba marina a Vesima (Genova): molto lo spavento dei bagnanti in fuga

Una tromba marina si è abbattuta su Vesima nel genovese. Diversi i bagnanti che, presi dallo spavento, sono fuggiti.

Un’ondata di maltempo si è abbattuta in queste ultime ore in Liguria. Una tromba marina, in particolare, ha colpito Vesima, frazione del comune di Genova. Molto lo spavento tra i passanti che si sono dati alla fuga. Lettini e ombrelloni sono inoltre volati via.

Liguria, tromba marina si abbatte su Vesima: lettini e ombrelloni volano via

Stando a quanto è possibile notare dal video che si è rapidamente diffuso in rete e che è stato condiviso dalla pagina Facebook “Tornado in Italia”, la tromba marina, dopo essersi avvicinata pericolosamente alla riva, ha rovesciato gli ombrelloni e i lettoni che si trovavano sulla spiaggia, molti dei quali sono volati via, letteralmente.

Il tutto è avvenuto non senza disagi causati ai molti bagnanti si sono ritrovati a dover fuggire nel giro di qualche attimo.

LEGGI ANCHE: Tromba marina al largo delle spiagge di Vasto e San Salvo

Lanciata l’allerta gialla il 15 e il 16 agosto

Nel frattempo Arpal, attraverso una nota diramata sul sito istituzionale ha provveduto a diramare l’allerta gialla nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 agosto.

Proprio in questa ultima giornata – si legge – è previsto un tempo “instabile fino al pomeriggio con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE, bassa probabilità di temporali forti altrove. Fenomeni in lenta e graduale attenuazione dal pomeriggio. Da sera nuovo rinforzo della ventilazione meridionale fino a localmente forte sui settori centrali”.

Non dovrebbe migliorare nemmeno mercoledì 17 agosto: si attende infatti un “nuovo contesto instabile per l’ingresso di una nuova perturbazione atlantica” e “possibili rovesci o temporali di intensità moderata su tutte le zone”.

Sul ponente, l’allerta avrà termine alle 24 del 15 agosto, mentre sul centro levante perdurerà fino alle 14 del 16 agosto.