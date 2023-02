L'impatto dell'industria dell'iGaming sull'economia globale

Negli ultimi anni, l’industria dell’iGaming è cresciuta fino al punto da diventare uno dei settori più influenti per l’economia globale. Non a caso, si parla di uno dei mercati più floridi a livello internazionale e non solo. Infatti anche in Italia i numeri sono in rapida crescita da diversi anni.

Ma cosa si intende per iGaming, quali sono i dati più importanti e quali le tendenze destinate a decollare in questo 2023? Scopriamolo insieme.

Cos’è l’iGaming e quali sono le sue caratteristiche?

Quando si parla di iGaming, si fa riferimento a tutti i giochi online che prevedono un deposito in denaro o comunque una scommessa. Si parla, in sintesi, dei portali di gambling online: un settore che abbraccia sia le piattaforme ADM, sia i casinò non AAMS, che posseggono altre tipologie di certificazioni. In altre parole son tutte versioni digitali dei “vecchi” giochi d’azzardo, come nel caso del poker, del baccarat, del black jack, della roulette, delle slot machines e via discorrendo. Inoltre, è bene specificare che nel comparto dell’iGaming vengono inserite anche le scommesse sui tornei e sulle partite di e-Sports.

I numeri dell’iGaming su scala globale

Il mercato globale dell’iGaming ha un valore attualmente stimato intorno ai 50 miliardi di dollari, anche se i dati ufficiali risalgono al 2020. Va però detto che, in base alle previsioni, dovrebbe superare un valore complessivo di 120 miliardi di dollari entro il 2027. Proseguendo con i numeri, che ben chiariscono l’impatto dell’iGaming sull’economia globale, è possibile sottolineare un altro dato importante: attualmente nel mondo si trovano oltre 3 miliardi di giocatori, e in Italia il valore di questa industria ha recentemente superato i 2 miliardi di euro (2021).

Quali sono i motivi alla base del successo dell’iGaming?

Questa crescita su scala globale può essere attribuita a diversi fattori. In primis alle tecnologie, che si evolvono di anno in anno, fornendo ai provider nuove opzioni da presentare ai giocatori, per coinvolgerli maggiormente e per fidelizzarli. Inoltre, merita una citazione anche il fenomeno della gamification, che ha permesso agli operatori di creare delle meccaniche di gioco ancor più immersive. Senza poi considerare la recente apertura di alcuni paesi al mercato in questione, come nel caso del Giappone.

Le principali tendenze dell’iGaming in Italia e nel mondo

Abbandonando per un attimo la panoramica globale, occorre chiedersi quali sono i trend che oggi vanno per la maggiore nel settore dell’iGaming in Italia, e che con tutta probabilità segneranno anche questo 2023. Per prima cosa, come sottolineato da una recente ricerca di Deloitte Italia, continueranno a raccogliere sempre più consensi i casinò online, insieme ai siti di scommesse sportive. La panoramica a livello globale fornisce le medesime considerazioni: al momento, infatti, le scommesse assorbono il 48,3% del mercato, mentre ai casinò spetta una quota di poco inferiore, intorno al 46,7%. Se invece si analizzano i numeri relativi al valore economico, l’indotto delle scommesse è pari a 20,9 miliardi di euro, mentre nel caso delle sale da gioco online si arriva a 20,2 miliardi di euro.