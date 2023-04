L'impresa di Beatriz Flamini: 500 giorni isolata in una grotta

La climber Beatriz Flamini ha portato a termine una vera e propria impresa: per 500 giorni calata in una grotta senza contatti umani

Quella portata a termine da Beatriz Flamini non è certo un’impresa alla portata di tutti, ma una vera e propria azione memorabile che resterà negli annali. La climber ha passato ben 500 giorni in isolamento in una grotta.

Beatriz Flamini fa l’impresa: 500 giorni da sola in una grotta

Dopo circa un anno e mezzo, Beatriz Flamini riemerge da una grotta di Motril, nel sud della Spagna e torna a vedere la luce. La donna, una 50enne esperta di scalate e di alpinismo, è stata in quella cavità per 500 giorni a 70 metri di profondità. Completamente da sola. “Sono ferma al 21 novembre 2021, è stata un’esperienza eccellente, insuperabile” – sono le prime parole che riesce a pronunciare una volta apparsa davanti ad un gruppo di spettatori riunitisi per l’evento e alla sua squadra di supporto.

Beatriz nella grotta: come una capsula del tempo

Da fine 2021 nella grotta senza avere con sè nessun cellulare e nessuno strumento di misurazione dei giorni e delle ore. Per la Flamini questa esperienza è stata come essere bloccata in una sorta di capsula del tempo, congelata fino al momento del suo ritorno alla luce. La donna aveva con sé solo libri, una luce artificiale e alcune macchine fotografiche, mentre il cibo le era calato nella cavità in un punto in cui non poteva esserci contatto tra le persone. “Ho passato il tempo mangiando, leggendo, lavorando a maglia, ho scritto molto, pianificato, sviluppato nuovi progetti“- racconta ancora, prima di scherzarci un po’ su – “Non ho parlato con me stessa ad alta voce, le conversazioni che ho avuto sono state assolutamente interne. Sono andata molto d’accordo con me.”