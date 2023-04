Un problema che sta a metà fra sicurezza e comprensione dei dolori umani, un problema che non esiste solo negli Usa, a Los Angeles: “Una senza tetto nuda allontana i miei clienti”. A denunciarlo la proprietaria di negozio della città californiana che invoca la polizia. I media parlano di veri “accampamenti di senzatetto nei terreni calpestati di Hollywood di Beverly Hills”.

“Senza tetto nuda allontana i miei clienti”

E spiegano che quei ritrovi in bivacco hanno preso una brutta piega, poiché un imprenditore locale afferma che ora “ci sono persone nude che dissuadono i clienti”. Da quanto si apprende nei giorni scorsi una donna nuda è stata vista sdraiata su un divano. Il divano era tra i cumuli di rifiuti di uno degli accampamenti. E la visione in questione avrebbe spaventato un’imprenditrice che “si riferiva solo a se stessa come Debra”.

“Il mio negozio sta perdendo affari”

La donna dice che l’accampamento ha danneggiato la sua attività di cura dei capelli e le ha fatto temere di lavorare oltre le 18:00 lungo San Vicente Boulevard. Si tratta di un settore appena a sud del Beverly Center. “Ho una bella clientela, ma ora la mia clientela sta arrivando al punto in cui semplicemente non si sente a proprio agio”, ha detto Debra, che è nella zona da due decenni. La commerciante sta implorando i funzionari della città di agire per impedirle di perdere altri affari.