L’incontenibile Carlo Conti torna con “Top Dieci”

Roma, 22 apr. (askanews) – Per ripartire alla grande con l’intrattenimento Rai1 punta su Carlo Conti che dopo gli ottimi risultati conseguiti nel 2020, venerdì 23 aprile torna con la seconda edizione di “Top Dieci”. In onda per 6 settimane dall’Auditorium del Foro Italico di Roma in prima serata (ore 21.25) con maggior coinvolgimento del pubblico. A svelare le novità dello show l’incontenibile Carlo Conti.