Lino Banfi sbarca su TikTok: divertirà anche i giovani di oggi

L’attore Lino Banfi ha deciso di sbarcare su TikTok e Instagram, aprendo profili ufficiali per comunicare con i giovani di oggi. Per rendere il suo ingresso nel mondo dei social media ancora più interessante, si è affidato al talentuoso Social Media Strategist Luca La Mesa e ai celebri Creator pugliesi Mandrake ed Enzuccio.

Nel suo primo video su TikTok, Lino viene introdotto al mondo della comunicazione digitale da Mandrake ed Enzuccio, i suoi “insegnanti Social”. Con l’attenzione di Luca La Mesa, impara a realizzare le migliori inquadrature e ad utilizzare la terminologia corretta. L’obiettivo è quello di far sì che Lino possa interagire con il suo pubblico attraverso i Social Media, sfruttando al massimo il suo estro creativo e il suo carisma.

Il Social Media Strategist Luca La Mesa è entusiasta di collaborare con Lino Banfi e crede che il suo talento possa rendere la sua presenza sui social ancora più divertente e coinvolgente per le diverse generazioni. La scelta di Mandrake ed Enzuccio come Creator è stata fondamentale per coinvolgere anche il pubblico più giovane, che li adora su TikTok.

Nel prossimo futuro, Lino rivisiterà alcune delle sue scene più iconiche, come gli schiaffi di “Vieni avanti cretino”, trasformandole in contenuti video da condividere sui Social Media. Anche se le sequenze di questo film risalgono a oltre 40 anni fa, grazie ai Social Media, continueranno a far ridere altre generazioni.

Con il suo approccio professionale e il suo incredibile talento, Lino Banfi è pronto ad intrattenere e divertire tre diverse generazioni attraverso i Social Media. La sua esperienza sarà senza dubbio un successo e rappresenterà un’opportunità per creare un legame ancora più forte con il suo pubblico.

I link ai suoi nuovi profili

Link al video di lancio su TikTok: https://vm.tiktok.com/ZGJnKsU66/

Link al video di lancio su Instagram:

https://www.instagram.com/reel/CxFjSi2M5zw/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==