Un grave incidente ha scosso questa sera Lisbona, coinvolgendo la funicolare L’Elevador da Gloria. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e le autorità stanno ancora lavorando sul luogo dell’evento per chiarire quanto accaduto.

Lisbona, deraglia la funicolare Elevador da Glória

Un grave episodio ha colpito Lisbona nella serata di oggi: la funicolare Elevador da Glória, uno dei simboli più iconici della città, è uscita dai binari mentre percorreva il tratto che collega piazza dei Restauradores a Príncipe Real.

Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento di uno dei cavi di sostegno avrebbe provocato la caduta della carrozza, che ha urtato uno degli edifici lungo le rotaie. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i vigili del fuoco, ambulanze e squadre della Protezione Civile per soccorrere chi era rimasto intrappolato tra le lamiere.

Lisbona, deraglia la funicolare Elevador da Glória: tragico bilancio

L’incidente ha avuto conseguenze drammatiche: almeno quindici persone hanno perso la vita e altre 20 sono rimaste ferite, di cui tre in condizioni critiche. La carrozza coinvolta trasportava numerosi passeggeri al momento del deragliamento, generando grande allarme tra i presenti. Le autorità locali e i soccorritori hanno operato rapidamente per estrarre i feriti e prestare assistenza immediata.

Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha espresso il proprio cordoglio tramite un messaggio ufficiale, rivolgendosi in particolare alle famiglie delle vittime e alle persone rimaste gravemente ferite.