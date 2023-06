Vitello tonnato, ritirati dal mercato dei lotti per la presenza di Listeria

Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato alcuni lotti di vitello tonnnato a causa della presenza del batterio Listeria.

Listeria nel vitello tonnato: ritirati lotti dal mercato

Tracce del batterio Listeria monocytogenese sono state individuate in alcuni lotti di vitello tonnato che puntualmente sono stati richiamati e tolti dal mercato da parte del Ministero della Salute.

Il primo lotto riguarda confezioni di Vitel Tonnè Viva la Mamma S12 con scadenza il 21 luglio 2023, codice L0183142023, commercializzato da Piatti Freschi e distribuito dallo stabilimento di via Vercelli a Caresanablot, provincia di Novara.

Il secondo richiamo è per il lotto di Vitel Tonnè distribuito da In’s e sempre distribuito dallo stabilimento novarese. Il lotto in questione ha come data di scadenza il 28 giugno, con codice Lo17313903.

Il batterio

Il batterio Listeria monocytogenes contamina alcuni cibi, sia crudi che cotti. La listeriosi, malattia scaturita dal batterio può provocare i seguenti sintomi: febbre, dolori muscolari, encefalite e nei casi più gravi può degenerare in sepsi e meningite.

Questa malattia dunque nel 20-30% dei casi è mortale. A maggior ragione, quindi il Ministero della Salute invita chiunque abbia già comprato delle confezioni dei lotti precedentemente segnalati, di restituirli al punto vendita e di consultare il proprio medico curante, in caso di apparizione di uno dei sintomi.