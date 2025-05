L'Italia e il suo ruolo cruciale nelle negoziazioni internazionali

Un ruolo strategico nel G7 delle Finanze

Durante il recente G7 delle Finanze tenutosi in Canada, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato l’importanza del contributo italiano nelle delicate trattative internazionali. L’Italia, secondo Giorgetti, ha dimostrato di avere la capacità di “smussare angoli e creare ponti”, un’affermazione che evidenzia il suo ruolo di mediatore in questioni cruciali come la situazione in Ucraina.

Il ministro ha dichiarato che il nostro Paese ha avuto un ruolo significativo nel raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, in particolare con il segretario al Tesoro, Scott Bessent.

Le sfide dei dazi e le prospettive europee

Un altro tema centrale affrontato da Giorgetti è stato quello dei dazi. Sebbene la competenza per un accordo spetti all’Europa, l’Italia si è ritagliata uno spazio importante per influenzare le trattative. Il ministro ha affermato che le negoziazioni stanno progredendo, sebbene una ritirata totale delle posizioni statunitensi sembri improbabile. Tuttavia, Giorgetti è ottimista riguardo a una soluzione ragionevole, simile a quella già raggiunta con il Regno Unito, che prevede dazi ridotti al 10%.

Verso una maggiore flessibilità europea

Giorgetti ha anche messo in evidenza la necessità di una maggiore reattività e flessibilità da parte dell’Europa, criticando i piani a lungo termine che, secondo lui, non si sono mai rivelati efficaci. Ha richiamato l’attenzione su come l’Europa debba affrontare le sfide attuali senza rimanere bloccata in schemi rigidi. Inoltre, ha discusso della spesa per la Difesa europea, sottolineando che è fondamentale partire dalle necessità e non dai numeri. Solo dopo aver definito il concetto di Difesa e i sistemi d’arma necessari, si potrà stabilire il livello di spesa appropriato per ciascun Paese.