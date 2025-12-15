La serata di domenica 14 dicembre a Milano è stata segnata da una lite tra due coppie di origine cinese, iniziata all’interno di un appartamento in via Marcello Pucci e degenerata in strada. Nel corso dello scontro, una donna è rimasta gravemente ferita, riportando traumi al volto e alla testa, e trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda.

Lite violenta tra due coppie a Milano

Una discussione accesa tra quattro persone si è trasformata in un episodio di violenza che ha avuto pesanti ripercussioni. I fatti si sono verificati la sera di domenica 14 dicembre a Milano, dove una lite nata all’interno di un’abitazione è poi proseguita all’esterno, culminando con il grave ferimento di una donna. L’allarme è scattato poco dopo le 21 in via Marcello Pucci, una zona centrale della città, non lontano da corso Sempione.

Lite violenta tra due coppie a Milano: donna ferita gravemente

I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto con ambulanza e auto medica, hanno trovato una donna di 47 anni in condizioni molto serie, con lesioni importanti al volto e alla testa. Dopo le prime cure, è stata intubata e trasferita d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione di Milano Today, lo scontro avrebbe coinvolto due coppie di origine cinese, presumibilmente sotto l’effetto dell’alcol; durante i momenti concitati, la donna sarebbe caduta sulle scale riportando i traumi. La polizia sta ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.