Lite violenta tra due coppie a Milano: donna ferita gravemente

Milano, lite tra due coppie: donna di 47 anni gravemente ferita

Una donna di 47 anni rimane in gravi condizioni dopo una violenta lite tra due coppie nel centro di Milano. La polizia sta indagando sull’accaduto.

La serata di domenica 14 dicembre a Milano è stata segnata da una lite tra due coppie di origine cinese, iniziata all’interno di un appartamento in via Marcello Pucci e degenerata in strada. Nel corso dello scontro, una donna è rimasta gravemente ferita, riportando traumi al volto e alla testa, e trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda.

Una discussione accesa tra quattro persone si è trasformata in un episodio di violenza che ha avuto pesanti ripercussioni. I fatti si sono verificati la sera di domenica 14 dicembre a Milano, dove una lite nata all’interno di un’abitazione è poi proseguita all’esterno, culminando con il grave ferimento di una donna. L’allarme è scattato poco dopo le 21 in via Marcello Pucci, una zona centrale della città, non lontano da corso Sempione.

I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto con ambulanza e auto medica, hanno trovato una donna di 47 anni in condizioni molto serie, con lesioni importanti al volto e alla testa. Dopo le prime cure, è stata intubata e trasferita d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione di Milano Today, lo scontro avrebbe coinvolto due coppie di origine cinese, presumibilmente sotto l’effetto dell’alcol; durante i momenti concitati, la donna sarebbe caduta sulle scale riportando i traumi. La polizia sta ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.