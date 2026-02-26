A Livorno un commercialista di 56 anni è stato brutalmente ucciso a coltellate. Indagini in corso, l'assassino è fuggito dopo il delitto.

Un commercialista di 56 anni è stato ucciso a coltellate a morte nel suo studio nel centro di Livorno. La polizia ha avviato le indagini e dà la caccia all’assassino, fuggito subito dopo il delitto.

Commercialista ucciso a coltellate nel centro di Livorno

Come riportato da Adnkronos, nel centro storico di Livorno, in via Grande, un uomo di 56 anni è stato trovato morto all’interno del proprio studio dopo essere stato accoltellato. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano. La vittima, secondo le prime informazioni, esercitava la professione di commercialista.

L’episodio ha suscitato sgomento tra i residenti e i passanti, richiamati dal via vai di ambulanze e pattuglie in pieno orario di punta.

Livorno, commercialista ucciso a coltellate: scatta la caccia all’assassino

La polizia ha isolato l’area e ha avviato gli accertamenti con l’aiuto della squadra mobile e della polizia scientifica per ricostruire la dinamica dell’omicidio. Il responsabile dell’aggressione si sarebbe dato alla fuga subito dopo il delitto, dirigendosi verso la zona del porto, e le forze dell’ordine hanno avviato una caccia serrata per rintracciarlo.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della polizia municipale per garantire la sicurezza e raccogliere testimonianze dai residenti della zona.