A Livorno un tragico destino lega madre e figlia per l'ultima volta. Il Covid-19 e il cancro le fanno morire a 5 ore di distanza nello stesso ospedale

Un fatale destino ha accomunato madre e figlia domenica 9 gennaio 2022. Le due donne sono decedute nello stesso nosocomio a distanza di sono 5 ore l’una dall’altra. Le cause del decesso sono diverse, una è morta a causa del Covid-19 e l’altra a causa del cancro.

A Livorno madre e figlia muoiono insieme, una di cancro l’altra di Covid-19

Madre e figlia seprate solo da alcuni reparti, ma vicine nell’anima. A riportare le biografie delle vittime è il quotidiano Il Tirreno. Si tratta di Rosa Pane, 87 anni, residente al centro di Livorno in via Adua, di professione era un ex operaia agricola. La figlia invece si chiamava Teresa Liguori ed aveva 59 anni, di professione era odontotecnica.

Teresa Liguori ha vissuto fino alla maggiore età a Livorno, poi si è trasferita a 18 anni in costiera amalfitana, nella Regione Campania.

La madre stava per essere dimessa dall’ospedale di Livorno, ma il Covid-19 le è stato fatale

Il ritorno a casa di Teresa è stato a causa della sua malattia: un cancro. La donna aveva deciso di tornare lì dove era nata per essere circondata dall’affetto dei suoi cari mentre si sottoponeva alla terapia.

Triste ironia della sorte, nello stesso ospedale è stata ricoverata anche l’anziana madre, a causa del Covid-19. Rosa Pane domenica 9 gennaio 2022 aspettava di essere dimessa, ma il giorno prima il quadro clinico era peggiorato, fino a causarne il decesso il giorno in cui erano previste le sue dimissioni. Mamma Rosa è morta alle 12:00 circa, la figlia Teresa alle 17:30. Un duro colpo per tutta la famiglia.

Livorno, i funerali della madre morta di Covid-19 e della figlia morta di cancro

I funerali non si sono ancora svolti, in quanto per prassi, si sono dovuti attendere i tempi burocratici ospedalieri, tra cui le analisi delle salme. La funzione si svolgerà oggi, 11 gennaio 2022, alle ore 15:30. La chiesa in cui si terrà il funerale è quella di San Pietro e Paolo, a Livorno. Visto il legame familiare, il funerale sarà svolto in maniera congiunta.