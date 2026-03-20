Il litigio e il tentativo di uccidere sarebbe nato per una diversità di vedute tra i due uomini rispetto al ruolo del personale sanitario nell'ospedale

Un caso incredibile per assurdità e pericolosità si è verificato all’interno di un ospedale a testimonianza di come gli episodi di aggressione o tentata aggressione al personale sanitario non accennano a placarsi nonostante gli inviti sempre più costanti a cercare il dialogo tra pazienti e personale medico, anche per le diagnosi più difficili da accettare.

La litigata per il ruolo del personale sanitario

Due uomini in attesa al triage, si discute del ruolo del personale sanitario e i toni si accendono, le voci si fanno pesanti e si alzano dagli sgabelli. Iniziano a muovere le mani, sia il resto dei pazienti in attesa che gli infermieri assistono alla scena.

La prima reazione è quella di tentare di dividerli per provare a fermare la situazione senza alcun ferito, un qualcosa di facile a parole ma molto difficile nei fatti.

Episodi come questo sono all’ordine del giorno all’interno degli ospedali italiani a causa di file chilometriche che implicano i pazienti a restare al pronto soccorso per diverse ore, perdendo la giornata.

Ruba la pistola alla guardia giurata e spara

Nella collutazione l’uomo, un 48enne residente in città, ruba la pistola al vigilantes che era di turno all’interno della struttura e la punta direttamente all’altro uomo premendo il grilletto.

Il colpo non esce perché la pistola è fortunatamente scarica, la guardia torna quindi in possesso dell’arma e chi ha tentato di sparare viene arrestato con l’accusa di tentato omicidio, lesioni, interruzione di pubblico servizio e rapina.

Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino e successivamente da TGCom24 chi ha sparato sosteneva i sanitari e avrebbe litigato con un altro uomo che aveva un diverso pensiero rispetto al loro ruolo in ospedale.