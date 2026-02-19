Serata storta per l’Inter nei playoff di Champions in Norvegia contro il Bodo Glimt. Oltre al risultato (recuperabile martedì in casa), pesa e preoccupa soprattutto l’infortunio subito da Lautaro Martinez, uscito dal campo zoppicante. Le parole di Chivu dopo il match hanno accesso ancora di più la preoccupazione.

Inter in ansia per Lautaro: brutto infortunio per il capitano

Una delle preoccupazioni principali in casa neroazzurra relativi al match giocato in Norvegia contro il Bodo Glimt, valido per il playoff di Champions League, era legato al grosso pericolo infortuni, per via del clima e soprattutto del terreno di gioco (campo sintetico). Se il risultato, 3 a 1 per i norvegesi, è comunque recuperabile martedì 24 a San Siro per un squadra come l’Inter, ciò che ha messo in ansia l’ambiente neroazzurro è quanto accaduto al 60esimo minuto, quando il capitano, Lautaro Martinez, è uscito dal campo zoppicante per lasciare il posto a Marcus Thuram. Il Toro si è infortunato al polpaccio sinistro ma, per conoscere l’entità dell’infortunio, si dovrà aspettare domani, venerdì 20 febbraio, quando Lautaro si sottoporrà agli esami strumentali. Intanto, a far crescere la preoccupazione sono state le parole a caldo di mister Chivu. Ecco cosa ha detto il tecnico rumeno.

Inter in ansia per Lautaro, Chivu: “Lo abbiamo perso”

A far salire l’ansia in casa neroazzurra le parole del tecnico Cristian Chivu al termine del match contro il Bodo sull’infortunio di Lautaro: “lo abbiamo perso, starà fuori per un pò perché si è fatto male, l’infortunio è serio”. Parole che risuonano come una doccia gelata per il popolo nerazzurro ma, ricordiamo, gli esami devono ancora essere fatti e, al momento, come prima diagnosi si parla di un affaticamento al polpaccio. Sicuramente il Toro non ci sarà per le prossime partite, sabato a Lecce, per mantenere il distacco dal Milan, ieri fermato in casa dal Como, e martedì per il ritorno contro i norvegesi. Toccherà a Pio Esposito, grande partita la sua anche ieri, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny sostituire il capitano e, anche se non sarà facile, una grande squadra la si vede proprio nei momenti difficili.