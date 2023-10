Lo sfogo di De Sica contro la compagnia Vueling: "Non viaggiate con questa m..."

Christian De Sica: il volo per Minorca non va secondo i piani e sui social si sfoga contro la compagnia Vueling

Qualcosa non va secondo i piani, nel volo che Chistian De Sica ha preso per arrivare a Minorca, dove sarebbe stato impegnato in alcuni appuntamenti di lavoro. Un viaggio con la compagnia Vueling che, sulla carta, avrebbe dovuto essere soft, invece s’è rivelato più travagliato del previsto.

A raccontare l’odissea vissuta è stato lo stesso attore romano attraverso i suoi canali social, dove non ha risparmiato aspre critiche all’indirizzo della nota compagnia aerea spagnola: “Non viaggiate con questa m…“, ha scritto ai suoi numerosi follower.

Ritardi estenuanti, imprevisti surreali e addirittura lo smarrimento del bagaglio. Christian De Sica è su tutte le furie per quanto avvenuto in occasione di questo viaggio di lavoro per Minorca. “Partito questa mattina per Minorca, sono arrivato la sera. Ho perso la coincidenza a Barcellona per un ritardo di 2 ore. Una volta arrivato a destinazione, persi tutti i bagagli con i vestiti di scena. Domani non potrò lavorare”.

Non è solo il servizio di taxi a Roma a far infuriare gli attori e personaggi dello spettacolo della capitale. Anche le compagnie di volo internazionali non se la passano bene, come testimoniato da De Sica, che ha deciso di non raccomandare affatto Vueling ai suoi follower sui social.