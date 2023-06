Lo staff di Sportissimo conferma il trend in aumento della vendita di biciclette online

La tematica della sostenibilità sensibilizza tutto il mondo, specialmente i giovani che si avvicinano sempre più ai problemi ambientali e alla salvaguardia dell’ambiente. La rete ci offre ogni giorno tante opportunità per confrontarci con numerosi siti web, piattaforme e-commerce e shop online che permettono di effettuare gli acquisti comodamente ovunque ci si trovi.

Il settore delle biciclette è sicuramente uno dei più importanti in ottica di salvaguardia dell’ambiente e sostenibilità. Coloro che amano le bici tradizionali ma anche le moderne biciclette elettriche (e-bike), sembra abbiano trovato un punto di riferimento per i propri acquisti nello store online del negozio Sportissimo, specializzato nella vendita di bicilette elettriche, infatti, confrontando l’ultimo quadrimestre 2022 (settembre/dicembre 2022) con il primo quadrimestre 2023 (gennaio/aprile 2023) lo staff afferma di aver registrato un aumento del +141,6% di entrate al sito, un +28,3% di acquisizione nuovi clienti e un totale visite del +83,77%.

Il sito web di Sportissimo è dedicato a tutti coloro che sono appassionati di biciclette classiche, elettriche, ibride, con e senza pedalata assistita e consente di trovare sempre nuove offerte aggiornate su accessori, selezione di capi di abbigliamento sportivo per uomo, donna e bambino.

Il 2022: l’anno della stabilità economica

Lo scorso anno, l’industria della bicicletta sembra essere stata attraversata da una fase di stabilità economica, dovuta al precedente boom di vendite avvenuto nel 2020. Probabilmente, una conseguenza delle forze impiegate per rispondere alla grande domanda generata dalla pandemia che ha investito in particolar modo il nostro Paese.

Nei confronti del consumatore finale, questa fase di assestamento si è trasformata a fine anno in una mancanza di prodotti e in un aumento dei prezzi delle biciclette. Il settore, a un certo punto, sembra aver subito un leggero calo nei giorni precedenti al Natale, una crisi che gli esperti hanno previsto sarebbe terminata nel corso del 2023, l’anno della ripresa del settore.

Cosa prevedono gli esperti per tutto il 2023?

Le previsioni per l’anno in corso, ad oggi, sembrano essere positive, come già dimostrano i dati registrati dallo staff dell’azienda Sportissimo per questo primo quadrimestre.

Gli esperti prevedono un quadro positivo per il settore che si tradurrà in un aumento delle richieste da parte degli utenti. Ciò potrebbe essere una buona opportunità per chi volesse acquistare una bici tradizionale oppure elettrica, sia nuova che usata. Da qualche mese, infatti, si trovano tanti nuovi modelli di biciclette anche presso i negozi fisici, molte delle quali arrivate con un po’ di ritardo per via delle precedenti difficoltà di produzione.

In questo primo quadrimestre del 2023 la produzione sembra essere tornata a pieno regime. Il mercato si è stabilizzato e l’obiettivo dei rivenditori sarà in futuro quello di aumentare sempre più le vendite attraverso campagne promozionali ad hoc.

Il 2023 potrebbe essere l’anno delle opportunità di risparmio. Quando l’offerta supera la domanda, come è avvenuto negli ultimi anni, i prezzi diminuiscono e questo ragionamento riguarda anche il settore delle biciclette.

Per andare incontro alle esigenze dei tanti consumatori, molte aziende si stanno adoperando per mettere in campo sconti a seconda delle regioni, nel brand, della tipologia di accessori e della quantità di biciclette presenti in magazzino. Grazie ai social, agli acquisti online e agli e-commerce, sarà possibile effettuare acquisti sempre a prezzi vantaggiosi, con la garanzia di ricevere a casa solo prodotti di qualità.

Il buon momento della vendita online

In questi mesi, la vendita delle bici online sembra avere avuto la meglio rispetto alle vendite presso i negozi fisici! Il settore online è un mercato che, in generale, ha registrato un netto aumento delle vendite negli ultimi anni, in quasi tutti i settori, compreso quello delle biciclette, in quanto sempre più persone (giovani e non) preferiscono effettuare acquisti comodamente da casa, senza dover recarsi nei negozi e imbattersi nel traffico cittadino. Per di più, il vantaggio si traduce non solo in termini di risparmio di tempo e comodità, ma anche in termini economici dato che sono sempre disponibili numerosi sconti appositamente pensati per incrementare le vendite.

Uno dei siti e-commerce che si trova online, specializzato nella vendita di biciclette di gamma medio alta è proprio quello di Sportissimo, che si occupa non solo di vendita bici online ma anche di accessori e abbigliamento per ciclismo. Rivolgersi a negozi di questo genere può essere un valido aiuto nella scelta del mezzo più adatto alle proprie esigenze perché consente di avere accesso a prodotti di qualità e di ricevere assistenza dal customer service dedicato.