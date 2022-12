Lo stipendio per il fattorino a Napoli: 150 euro per 6 giorni

Lo stipendio per il fattorino a Napoli: 150 euro per 6 giorni

L’addio al reddito di cittadinanza sta avendo le prime conseguenze sul mercato di lavoro napoletano, riportandolo nella condizione che in molti conoscono e che risale a qualche tempo fa. Di conseguenza aumentano le segnalazioni di offerte decisamente indecenti, tanto da essere al limite del reato. Si tratta solitamente di lavoro senza contributi, assicurazione e contratti regolari. Come l’assurdo annuncio di lavoro per la ricerca di un fattorino a Melito di Napoli, che prevede una paga di 150 euro per sei giorni.

L’annuncio di lavoro a Napoli

Qualcuno a Melito di Napoli, cittadina vicino a Scampia, ha offerto un lavoro da fattorino, per sei giorni a settimana, cinque ore di lavoro pomeridiano e notturno, dalle ore 18 alle ore 23, per 150 euro a settimana. Si tratta di un’offerta da cinque euro all’ora, con cena concessa solo a fine servizio e due postille particolarmente strane. “Tipo di contratto da concordare e paga da concordare col titolare” il senso di questa frase è tutto da interpretare, soprattutto tenendo conto che non esistono contratti con paghe così scadenti.