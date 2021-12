Locatelli (Cts): in Italia solo 7 casi di Omicron

Milano, 3 dic. (askanews) – “A oggi, in questo momento, ci sono sette casi sequenziati e dimostratisi essere attribuibili alla variante omicron in tutta italia. E tutti riconducibili al caso noto che sostanzialmente ha poi ingenerato sei ulteriori contagi”. Lo ha detto franco locatelli, presidente del consiglio superiore di sanità e coordinatore del comitato tecnico scientifico, ospite di sky tg24 live in courmayeur che ha aggiunto che nel nostro paese “è ancora largamente predominante la variante delta”.

“Quello che sappiamo sulla variante Omicron – ha spiegato – è che in Sudafrica ha preso il sopravvento rispetto alla variante Delta in un tempo imprecisamente ridotto, e ha determinato un incremento nella percentuale dei contagi assai significativo. Tutto questo indica che abbia maggiore potere contagiante, ma ciò non significa maggior potere patogeno”.