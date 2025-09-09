Londra – Dopo ore di tensione, il terminal 4 dell’aeroporto di Heathrow è stato riaperto, a seguito di un’evacuazione che aveva costretto passeggeri e personale a lasciare immediatamente l’edificio. Le autorità aeroportuali e le forze dell’ordine hanno chiarito le cause dell’allarme, mentre i voli stanno tornando alla normalità.

Evacuazione precauzionale al Terminal 4 di Heathrow

Il Terminal 4 dell’aeroporto londinese di Heathrow è stato evacuato a causa del sospetto di una fuga di sostanze pericolose nell’area dei check-in.

Una ventina di persone ha ricevuto assistenza sul posto per malesseri e contusioni legati all’inalazione di fumo, ma nessuno sarebbe stato trasportato in ospedale.

La polizia metropolitana di Londra ha confermato che non sono stati rinvenuti materiali tossici o nocivi, mentre i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco hanno operato in via precauzionale fino al completo ridimensionamento dell’allarme. I treni diretti all’aeroporto non hanno effettuato fermate al terminal interessato, sempre per motivi di sicurezza.

Caos a Londra, riaperto il terminal 4 di Heathrow: cosa ha causato l’allarme

Secondo le autorità, l’incidente potrebbe essere stato innescato da una sorta di “isteria collettiva”, provocata dal passaparola e dalla diffusione dell’allarme, rivelatosi infondato. Gli specialisti hanno verificato la sicurezza della struttura, permettendo la riapertura del terminal e la ripresa dei voli previsti in partenza. Heathrow ha sottolineato che la priorità resta la tutela dei passeggeri e del personale, invitando chi lo necessita a contattare le compagnie aeree per confermare gli orari dei voli e ricevere eventuale assistenza per ritardi o disagi.