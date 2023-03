Lorella Boccia in lacrime: lo sfogo della ballerina via social

Lorella Boccia si è sfogata tra le lacrime con i fan dei social e ha svelato i motivi del suo dispiacere.

Lorella Boccia: lo sfogo in lacrime

Lorella Boccia si è sfogata tra le lacrime con i suoi fan dei social e ha svelato che, in vista di un suo nuovo progetto lavorativo, non potrà più trascorrere tutto il suo tempo insieme alla figlia Luce, nata un anno e mezzo fa dal suo amore per il marito Niccolò Presta. La ballerina ha anche dichiarato di essere consapevole della fortuna da lei avuta nell’aver potuto trascorrere tanto tempo insieme alla sua bambina e ha affermato che di certo il suo tornare a lavoro sarà positivo anche per la piccola Luce.

“Milioni di mamme ricominciano praticamente subito per necessità in base al tipo di lavoro che fanno e credetemi solo adesso capisco quanto siete/siamo forti. La teoria la conosco bene e so che impegnarmi facendo le cose che amo mi renderà una madre ancor più felice e di conseguenza questo è positivo anche per la piccola. Ho capito che devo solo imparare a gestire questa nuova emozione che, però, certe volte (colpa anche della società di vecchi retaggi) rende la ‘pratica’ decisamente più complicata della ‘teoria’”, ha confessato la Boccia via social, ricevendo i messaggi di calore ed incoraggiamento da parte dei fan.