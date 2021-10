Lorella Boccia ha partorito: il tenero annuncio via social

Lorella Boccia ha dato alla luce la sua prima figlia. Lei e Niccolò Presta hanno annunciato la notizia via social.

Lorella Boccia e suo marito Niccolò Presta hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia: la piccola si chiama Luce Althea.

Lorella Boccia: la prima figlia

Con enorme gioia Lorella Boccia e Niccolò Presta hanno annunciato via social la nascita della loro prima figlia, la piccola Luce Althea, nata il 20 ottobre 2021.

La coppia desiderava ardentemente un figlio e nei mesi scorsi era stata la stessa showgirl ad annunciare via social la nascita della bambina, frutto dell’amore per il produttore con cui è convolata a nozze nel 2019. Per annunciare la nascita della bambina la coppia si è limitata a condividere un tenero scatto in cui sono ritratti insieme negli istanti immediatamente successivi al parto.

Lorella Boccia: la gravidanza

Durante la sua gravidanza Lorella Boccia non aveva perso occasione per aggiornare i fan sulle sue condizioni e su quelli della piccola in arrivo.

La ballerina non aveva nascosto di essere emozionata e felice per l’arrivo della sua prima figlia: “Sono molto felice, non ho ancora realizzato. Ormai sono entrata nel 4° mese e dovrei esserne cosciente, ma non è ancora così. Me la sto vivendo, sono felice. Quando l’ho saputo non sapevo come reagire, quindi mi sono paralizzata“, aveva confessato, e ancora: “Niccolò sognava una bimba, mi ha costretta a parlare alla pancia al femminile.

Ha fatto proprio le macumbe ed è uscita femmina. Io non me lo sentivo, lui invece sì“

Lorella Boccia e Niccolò Presta: l’amore

Oggi Lorella Boccia e Niccolò Presta sono più innamorati e felici che mai e insieme alla piccola Luce Althea sembra che la coppia stia toccando il cielo con un dito. La ballerina aveva confessato che, durante il loro primo incontro, non avessero minimamente pensato di poter un giorno avere tutto questo:

Quando l’ho conosciuto mi ha detto: ‘Ti amo, sei la donna della mia vita ma devo già dirti una cosa: non voglio sposarmi e non voglio figli, ma so che ti amo e che sei la donna della mia vita’. Era già molto chiaro, ma un anno dopo ci siamo sposati e adesso sono incinta.

L’amore fa cambiare idea ed è adesso l’uomo più felice del mondo“, ha dichiarato Lorella Boccia, che ha finalmente realizzato il sogno di poter abbracciare la sua bambina.