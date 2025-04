Un passo importante nella vita di Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso, ex calciatore barese, è tornato al centro dell’attenzione mediatica dopo aver fatto una proposta di matrimonio alla sua attuale compagna, Afarin Mirzaei. La proposta è avvenuta in un ristorante elegante, dove Amoruso ha sorpreso la modella di origini persiane con un anello prezioso, esprimendo la sua speranza in un “sì” attraverso un post su Instagram.

La reazione di Afarin è stata emozionante: visibilmente commossa, ha condiviso la sua gioia sui social, confermando la sua risposta con un entusiasta “sì, mille volte sì”.

Un amore nato tra le polemiche

La storia d’amore tra Lorenzo e Afarin è iniziata nel 2024, ma il passato di Amoruso non è privo di controversie. Dopo una relazione turbolenta con Manila Nazzaro, l’ex calciatore ha dovuto affrontare le accuse della sua ex compagna, che lo ha accusato di comportamenti irrispettosi. Nonostante le polemiche, Amoruso ha scelto di mantenere un profilo basso, rispondendo solo in parte alle accuse. La sua nuova relazione con Afarin sembra rappresentare una nuova fase della sua vita, lontana dalle ombre del passato.

Afarin Mirzaei: un futuro luminoso in Italia

Afarin Mirzaei, laureata in architettura, ha lasciato l’Iran per trasferirsi in Italia, un passo significativo per la sua emancipazione personale. La decisione di lasciare il suo Paese d’origine è stata influenzata dalla ricerca di una vita migliore e dalla volontà di sfuggire a una realtà difficile per le donne. La loro storia d’amore, iniziata con un colpo di fulmine, ha portato a un legame profondo, che ora si concretizza con la proposta di matrimonio. La coppia ha ufficializzato la loro relazione a San Valentino, un momento simbolico che ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo per entrambi.