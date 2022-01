Lorenzo Parelli: scontri a Roma e Napoli per la morte dello studente

Lorenzo Parelli è lo studente morto durante uno stage formativo a Udine: manifestazioni in tutta Italia.

La morte di Lorenzo Parelli, lo studente deceduto a Udine nel corso di uno stage formativo, ha generato manifestazioni in tutta Italia. Si segnalano, in particolare, scontri a Roma e Milano. In data 28 gennaio la Rete degli studenti medi ha vissuto una giornata all’insegna della mobilitazione.

La Rete ha inoltre rilasciato il seguente messaggio riportato dal Messaggero: “Questa non è scuola, non è lavoro. Vogliamo sicurezza e diritti, stop Pcto e stage che insegnano la precarietà”. La manifestazione è partita da Udine alle 9 in Piazza Primo Maggio. Qui studenti e studentesse si sono riuniti in memoria del giovane Lorenzo.

Lorenzo Parelli: petardi e bombe carta a Roma

Un comunicato relativo alla triste fine di Lorenzo Parelli fa sapere come studenti e studentesse riunitisi in memoria del giovane morto nel corso del PCTO hanno intenzione di “lanciare un segnale affinché Ministero e Governo diano risposte”.

A Roma, nel corso del corteo organizzato dal movimento studentesco “La Lupa” si sono verificati lanci di bombe carta verso le forze dell’ordine lì presenti. I momenti di tensione si sono registrati in via degli Annibaldi.

Incidenti anche a Napoli

Da segnalare, inoltre, incidenti avvenuti a Napoli in Piazza dei Martiri, davanti alla sede dell’Unione degli Industriali. Sono infatti scoppiate tensioni tra studenti e attivisti dei Centri sociali, lì presenti per ricordare Lorenzo Parelli tramite una manifestazione, e le forze dell’ordine.

C’è stato un lancio di vernice rossa sul portone della sede, da parte dei manifestanti. Questi, inoltre, hanno provato a forzare il cordone delle forze dell’ordine.