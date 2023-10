Scopriamo tutte le previsioni per la giornata di oggi, sabato 14 ottobre, per ogni segno zodiacale

Tutte le previsioni per la giornata di oggi, sabato 14 ottobre 2023, per tutti i segni zodiacali. L’oroscopo ha in serbo molte novità nell’ambito del lavoro, della salute e dell’amore.

Oroscopo di sabato 14 ottobre: le previsioni segno per segno

Ariete: La Luna è opposta e avete voglia di tranquillità. Il fine settimana regala tanto dal punto di vista emotivo e sul piano professionale inizierete a vedere i primi risultati di un duro lavoro che avete già svolto. Torna finalmente anche una bella dose di competitività.

Toro: Venere transita per voi e la giornata di oggi è ideale per risolvere alcuni problemi di cuore. Se avete litigato con il partner cercate di rimediare e parlare chiaro. Sul lavoro arriveranno nuove sfide la prossima settimana quindi cercate di recuperare le energie in questo weekend: riposatevi.

Gemelli: In questi ultimi giorni avete i pensieri tutti indirizzati in amore, ma il consiglio è quello di agire con prudenza. Sul lavoro, apritevi al nuovo, potrebbero esserci novità interessanti.

Cancro: Questo weekend porta una bella dose di emozioni, sono gionrate utili per chi ha voglia di lanciarsi in qualcosa. Torna il sereno in amore e nei rapporti con la famiglia. Sul lavoro restate concentrati e determinati come lo siete ora anche la prossima settimana.

Leone: Questo weekend vi vedrà particolarmente romantici quindi organizzate qualcosa di speciale da fare con il partner. Sul lavoro siete carichi e desiderosi di dimostrare a tutti il vostro valore e per questo riuscirete a superare ogni difficoltà. Avete tante responsabilità, ma siete contenti di assumerle.

Vergine: Venere, Marte e Giove sono in ottimo aspetto e la giornata per voi si prospetta interessante. In amore potrebbero esserci delle incomprensioni oggi ma cercate di affrontarle con la massima calma. Dedicate più tempi agli affetti anche perché ultimamente li avete trascurati per il lavoro.

Bilancia: Nell’ultimo periodo il lavoro è stato il vostro primo pensiero ma adesso è tempo di dedicarsi anche all’amore perché dal 9 ottobre Venere è tornata dalla vostra parte. Cercate di recuperare il tempo perso con il partner e la prossima settimana aspettatevi un momento di stress in ufficio. Abbiate prudenza in tutti i rapporti.

Scorpione: Ultimamente hai vissuto tantissimi contrasti e anche in amore c’è qualche problema. Il cuore torna a farvi emozionare anche se in voi c’è ancora qualche dubbio. Sul lavoro, invece, seguite sempre l’istinto anche se gli altri non la pensano come voi.

Sagittario: Gli ultimi giorni, fino a ieri, son stati molto pesanti. Adesso dovete riposarvi e cercare il relx. Tenetevi pronti perché l’amore vi regalerà bellissime sorprese e anche giornate molto passionali. Se siete single, uscite e conoscete persone perché le stelle sono dalla vostra parte.

Capricorno: Avte dei problmei perché state facendo fatica e alcuni dubbi del passato sono tornati a bussare alla vostra porta. Per voi avere affianco affetti stabili è fondamentale quindi se questa cosa vi manca ne soffrite particolarmente: cercate di scegliere un partner che non sia sfuggente.

Acquario: Sabato sarà una giornata migliore di domenica e l’amore tornerà per voi protagonista. Anche sul lavoro torna il sereno e anche nuove opportunità per iniziare quel cambiamento che tanto desideravate.

Pesci: Sono giornate e settimane ricche di pensieri che non ti lasciano mai totalmente tranquillo. Il consiglio è quello di parlare chiaro, soprattutto con i tuoi famigliari e il partner. Sul lavoro avrete delle grandi intuizioni.