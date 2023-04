Un uomo di 60 anni è stato brutalmente ucciso mentre stava ripulendo un muro dai graffiti di una gang. Il terribile omicidio è accaduto a Los Angeles.

Los Angeles, ucciso mentre stava ripulendo i graffiti di una gang

Un omicidio scioccante è avvenuto a Los Angeles. Un uomo di 60 anni è stato brutalmente ucciso mentre stava ripulendo un muro dai graffiti di una gang. L’uomo stava semplicemente aiutando il proprietario di una gelateria a coprire i graffiti che una gang aveva realizzato sul muro del suo negozio. Un gesto gentile che gli è costato la vita. La notizia è stata riportata dal Los Angeles Times.

Il killer è ancora in fuga

L’uomo è stato brutalmente ucciso e altre tre persone sono state ferite e ricoverate in ospedale durante la sparatoria. Il killer è arrivato a bordo di un’automobile bianca e ha aperto improvvisamente il fuoco con una pistola semiautomatica contro l’uomo di 60 anni che stava ripulendo il muro. Lo ha colpito al petto diverse volte, come riporta la ricostruzione della polizia. Il killer al momento è ancora in fuga.