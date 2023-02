Il vescovo cattolico David O'Connell, di Los Angeles, è stato ucciso. L'uomo è stato colpito da uno sparo e si indaga per omicidio.

David O’Connell, vescovo cattolico di Los Angeles, è stato ucciso nella sua abitazione.

L’uomo è stato colpito da uno sparo e sono state aperte le indagini per omicidio.

Ucciso vescovo di Los Angeles: colpito da uno sparo

La polizia, verso l’una di notte, ha risposto ad una chiamata di emergenza nel quartiere di Hacienda Heights e ha trovato il vescovo cattolico di Los Angeles, David O’Connell, morto all’interno di un’abitazione, a pochi isolati dalla chiesa cattolica di San Giovanni Vianney.

Gli agenti stanno indagando per omicidio. David O’Connell aveva 69 anni ed era un sacerdote da 45 anni, originario dell’Irlanda. Papa Francesco, nel 2015, lo aveva nominato uno dei vescovi ausiliari dell’arcidiocesi di Los Angeles, la più grande degli Stati Uniti.

David O’Connell e l’impegno per la pace

David O’Connell ha lavorato per diversi anni a South Los Angeles e si è concentrato in modo particolare sulla lotta contro le gang presenti nella zona.

In seguito, ha cercato di fare da mediatore tra i residenti e le forze dell’ordine in seguito alla violenta rivolta del 1992, dopo che una giuria aveva assolto quattro agenti di polizia bianchi a Los Angeles per il pestaggio dell’afroamericano Rodney King.